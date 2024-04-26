Почти 1000 оккупантов и 35 автомобилей. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), российские войска могли бы еще больше стабилизировать свой выступ к северо-западу от Авдеевки и продвинуться дальше к западу от Очеретино, в результате чего украинским силам будет все труднее удерживать позиции вдоль линии Бердычи-Семеновка-Уманское

В Украине на фронте в течение суток произошло 114 боевых столкновений. Авиация уничтожила 3 зенитно-ракетных комплекса противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.