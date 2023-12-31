Майже 1000 окупантів та 30 артилерійських систем. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 31 грудня, за добу становили 960 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 359 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 артилерійських систем, 17 ББМ та 8 танків
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 31.12.23 орієнтовно склали:
Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ (t.me/GeneralStaffZSU)
Нагадаємо, добу тому втрати Росії у війні в Україні на ранок 30 грудня склали 750 окупантів . Крім того, тоді ЗСУ знищили 16 танків, 15 БПЛА та 20 ББМ.
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