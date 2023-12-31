Почти 1000 оккупантов и 30 артиллерийских систем. Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 31 декабря, за сутки составили 960 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 359 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 артиллерийских систем, 17 ББМ и 8 танков
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.12.23 ориентировочно составили:
Фото: Генштаб ВСУ обновил потери РФ (t.me/GeneralStaffZSU)
Напомним, сутки тому потери России в войне в Украине на утро 30 декабря составили 750 оккупантов. Кроме того, тогда ВСУ уничтожили 16 танков, 15 БПЛА и 20 ББМ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.