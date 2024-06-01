Майже 100% всіх дронів розробляється в Україні, - Міноборони

"Майже 100% всіх виробів розробляється в Україні. В цьому секторі якраз велику частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку", - сказав заступник міністра.

За його словами, нещодавно агенція оборонних закупівель вперше оголосила торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 000 дронів для ЗСУ. Їх загальна вартість орієнтовно оцінюється в 3 млрд гривень. І вже законтрактовано близько 7000 дронів.

"Ми отримали дуже хороші результати, як по продукту, так і по ціні. Наразі пройшли торги, тому перевірку та кваліфікацію проходять ще 7000 "пташок". Понад 1 млрд гривень цього бюджету вже використані, і ми рухаємося цим шляхом", - додав Кліменков.