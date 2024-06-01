Почти 100% всех дронов разрабатывается в Украине, - Минобороны

"Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес, и это хорошо, потому что это тоже об экономике", - сказал замминистра.

По его словам, недавно агентство оборонных закупок впервые объявило торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов для ВСУ. Их общая стоимость ориентировочно оценивается в 3 млрд. гривен. И уже законтрактовано около 7000 дронов.

"Мы получили очень хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Сейчас прошли торги, поэтому проверку и квалификацию проходят еще 7000 "птичек". Более 1 млрд гривен этого бюджета уже использованы, и мы двигаемся по этому пути", - добавил Клименков.