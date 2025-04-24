Майже 100 боїв на фронті: Генштаб розповів про найактивніші напрямки

На фронті від початку доби відбулося вже 98 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступає на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб України .

Обстріли прикордонних районів України

Від обстрілів з території Російської Федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Кучерівка, Заруцьке, Степок, Проходи, Біла Береза, Петрушівка, Хлібороб, Бояро-Лежачі Сумської області; Клинова-Новоселівка Харківської області; Архипівка, Єліне, Хотіївка, Мхи Чернігівської області.

Авіаційних ударів зазнали Угроїди, Краснопілля, Степок, Рясне Сумської області; Кремський Бугор Чернігівської області.

Найгарячіші напрямки

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 39 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Березівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у напрямку населених пунктів Розлив, Покровськ, Новопавлівка, Чунишине, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 23 атаки, 16 боєзіткнень досі тривають. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Олександро-Калинове, Миколаївка, Яблунівка, Гродівка та Покровськ. Втрати окупантів уточнюються.

На Краматорському напрямку противник 11 разів атакував позиції Сил оборони в районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтечиного. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

В операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 13 атак російських загарбників. Противник здійснив 203 обстріли, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на інших напрямках

На Торецькому напрямку сьогодні противник загалом атакував вісім разів - в районах Торецька, Леонідівки та неподалік Диліївки; наразі ще точаться чотири боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Привільне.

На Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Рідкодуб.

На Оріхівському напрямку ворог сім разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Щербаки та в бік Малої Токмачки. Авіаційного удару зазнав населений пункт Приморське.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно зупинили три спроби противника просунутись вперед.

На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції українських військ в районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази - в бік Ольгівки, Рідкодуба та поблизу Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили ворожу атаку поблизу Верхньокам’янського, дотепер триває одне боєзіткнення в районі Білогорівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Гуляйполе.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.