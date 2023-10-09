Майже 10% українців віддали гроші шахраям: НБУ назвав найпоширеніші схеми

Наразі опитування пройшло понад 112,9 тисячі користувачів. Користуючись ситуацією та складним становищем громадян, злочинці адаптували шахрайські схеми під сьогодення та ошукували людей, прикидаючись банками чи обіцяючи фінансову допомогу від держави, міжнародних та благодійних організацій, зазначили в НБУ.

Результати свідчать, що найчастіше злочинці ошукують молодь у віці 18 - 24 років (14% опитаних) та людей старше 65 років (11,5%).

Згідно з опитуванням, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, ще чверть опитаних втратила понад 5 000 гривень.

Більшість шахрайських випадків сталося під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті - 52,7%. Друге за популярністю місце посідає таке шахрайство як фішингові посилання - 18,6%. Далі в списку поширених шахрайських схем - злам акаунтів у соцмережах (12%) та виманювання інформації телефоном (10,2%).

Коментар НБУ

Як зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін, під час війни шахраї використовують вразливість громадян, їх тривогу, скрутний стан.

"Протидіяти цьому можна лише через обізнаність та критичне мислення. Характерно, що більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінг", - сказав він.

За його словами, половина від загальної суми збитків від шахрайства з платіжними картками відбулася через соціальну інженерію. "Їх можна було б уникнути, пам’ятаючи та дотримуючись правил безпечного використання платіжних карток", - додав Поддєрьогін.