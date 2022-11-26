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Майже 10 мільярдів. Американці у "чорну п'ятницю" купили товарів на рекордну суму

Фото: американці витратили рекордні 9,12 млрд доларів у чорну п'ятницю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американці витратили рекордні 9,12 млрд доларів на купівлю товарів і послуг цієї "чорної п'ятниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Витрати в Інтернеті зросли на 2,3% у "чорну п'ятницю", повідомляє Adobe Analytics, завдяки тому, що споживачі чекають на знижки до традиційних днів великих покупок, незважаючи на те, що пропозиції починаються ще в жовтні.

Adobe Analytics, яка вимірює електронну комерцію шляхом аналізу транзакцій на сайтах, має доступ до даних про покупки у 85% зі 100 найкращих інтернет-магазинів у Сполучених Штатах.

Аналітики Adobe очікують, що "кіберпонеділок" знову принесе новий рекорд і стане найбільшим днем ​​он-лайн-покупок у сезоні, принісши інтернет-магазинам 11,2 млрд доларів США.

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