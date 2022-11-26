Почти 10 миллиардов. Американцы в "черную пятницу" купили товаров на рекордную сумму

Американцы потратили рекордные 9,12 млрд долларов на покупку товаров и услуг в эту "черную пятницу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Расходы в Интернете выросли на 2,3% в "черную пятницу", сообщает Adobe Analytics, благодаря тому, что потребители ждут скидок к традиционным дням крупных покупок, несмотря на то, что предложения начинаются еще в октябре.

Adobe Analytics, измеряющая электронную коммерцию путем анализа транзакций на сайтах, имеет доступ к данным о покупках в 85% из 100 лучших интернет-магазинов в Соединенных Штатах.

Аналитики Adobe ожидают, что "киберпонедельник" снова принесет новый рекорд и станет самым большим днем ​​онлайн-покупок в сезоне, принеся интернет-магазинам 11,2 млрд долларов США.