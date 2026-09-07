В Майямі розбився літак: щонайменше п'ятеро осіб загинули

Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги, врізався в кілька автомобілів і загорівся.

Внаслідок аварії загинули щонайменше п'ятеро людей, ще п'ятеро отримали травми. Троє постраждалих перебувають у критичному стані.

Йдеться про рейс Prime Air 7598, який виконував Boeing 767-300. Літак експлуатувала компанія 21 Air для Amazon. Він прямував до Маямі із Сан-Хуана в Пуерто-Рико.

Аварія сталася приблизно о 14:00 за місцевим часом у неділю, 6 вересня. Після посадки літак не зупинився в межах смуги, виїхав за територію аеропорту та зіткнувся з автомобілями.

На місці працювали понад 60 підрозділів рятувальників і близько 200 співробітників екстрених служб. Пожежникам також довелося боротися з витоком авіаційного пального.

Що відомо про літак і розслідування

Пілот і другий пілот спочатку залишалися заблокованими всередині літака. Також рятувальники повідомляли про людей, які опинилися заблокованими в автомобілях після зіткнення.

Причину аварії наразі не встановлено. Розслідуванням займається Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB). Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) також проводить перевірку обставин інциденту.

Через аварію роботу аеропорту тимчасово призупинили. Було закрито всі злітно-посадкові смуги та руліжні доріжки, що спричинило затримки й скасування рейсів. Згодом частину роботи аеропорту відновили.

В Amazon заявили, що шоковані трагедією та співпрацюють із представниками влади під час розслідування.

Це вже не перша смертельна аварія літака Boeing 767, який виконував рейси для Amazon Prime Air. Попередня трагедія сталася у 2019 році.