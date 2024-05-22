"Мають право". Усик отримав шанси зберегти всі чемпіонські пояси до реваншу з Ф'юрі

Міжнародна боксерська федерація (IBF) готова піти назустріч абсолютному чемпіону світу в надважкій вазі Олександру Усика в питанні обов'язкового захисту титулу організації.
Про це заявив президент IBF Деріл Піплз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.
Українець отримав можливісти зберегти пояс федерація перед імовірним реваншем проти британського боксера Тайсона Ф'юрі. Для цього команда Усика може зіслатися на "спеціальні умови".
"Вони мають право. Чому досі не скористалися? Я не знаю. За правилами IBF, будь-який чинний чемпіон може звернутися і отримати виняток. Будь-який чинний чемпіон – за будь-яким із правил IBF", – розповів Піплз.
Усик став чемпіоном за версією IBF після перемоги над британцем Джошуа в 2021 році. Торік обов'язковим претендентом на титул став хорват Філіп Хрговіч. Перед поєдинком українця проти Ф'юрі стало відомо, що 1 червня Міжнародна боксерська федерація позбавить переможця об'єднавчого бою поясу IBF.
У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.
Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Якщо IBF не віддасть титул сильнішому в бою Хрговіча та британця Дюбуа, то переможець реваншу залишиться абсолютним чемпіоном..
У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після переможця поєдинку Хрговіч – Дюбуа наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.
До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.
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