Україна ввела санкції проти понад 20 священників РПЦ: список

"Сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо та будемо посилювати", - йдеться у заяві.

Президент повідомив, що було запроваджено санкції проти 22 осіб, які є громадянами Росії та прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.

Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 23 січня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". До списку потрапили наступні представники Російської Православної Церкви:

Алфєєв Григорій Валерійович;

Балашов Микола Володимирович;

Волочков Павло Павлович;

Владіміров Артемій Володимирович;

Ткачов Андрій Юрійович;

Осипов Олексій Ілліч;

Богдасаров Роман Сергійович;

Булєков Олександр Володимирович;

Ганьжин Олександр Іванович;

Горбачов Леонід Едуардович;

Гундяєв Михайло Миколайович;

Ємельянов Леонід Григорович;

Кіпшидзе Вахтанг Володимирович;

Кульберг Олексій Сергійович;

Легойда Володимир Романович;

Нємцов Микола Федорович;

Овчаров Олег Андрійович;

Севрюк Антон Юрійович;

Татаринцев Костянтин Юлійович;

Чашин Микола Миколайович;

Щипков Олександр Володимирович;

Ряховський Сергій Васильович.

Термін застосування санкцій - від 5 до 30 років. Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.