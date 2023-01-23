Україна ввела санкції проти понад 20 священників РПЦ: список

Рада національної безпеки України запровадила санкції проти 22 релігійних діячів, які мають паспорт РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Сьогоднішнє рішення РНБО стосується нашої духовної незалежності, яку ми посилюємо та будемо посилювати", - йдеться у заяві.
Президент повідомив, що було запроваджено санкції проти 22 осіб, які є громадянами Росії та прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику.
Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 23 січня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". До списку потрапили наступні представники Російської Православної Церкви:
Термін застосування санкцій - від 5 до 30 років. Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
Нагадаємо, що у грудні проти семи діячів Української православної церкві Московського патріархату (УПЦ МП) застосовано персональні спеціальні санкції та інші обмежувальні заходи.
Також президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо десяти релігійних діячів УПЦ МП. Більшість з цих осіб перебуває за кордоном чи на окупованих територіях України.
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