"Маю право балотуватися знову": Трамп знову заговорив про третій термін

Президент США Дональд Трамп вважає, що має право балотуватися на третій термін, бо вибори 2020 року нібито сфальсифікували. При цьому кількома хвилинами раніше він сам визнав, що закон це забороняє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа на мітингу в місті Су-Сіті в штаті Айова, який наводить CNN .

Спершу Трамп визнав, що обмеження існує. "Гадаю, закон передбачає - я не впевнений на 100%, - але, на мою думку, закон забороняє мені балотуватися знову. Я вивчив це формулювання", - сказав він.

Ідеться про 22-гу поправку до Конституції США, яка дозволяє обіймати посаду президента не більше двох термінів.

Однак невдовзі Трамп заявив протилежне. "Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальсифікували вибори", - наголосив він.

Трамп знову повторив свої твердження про масові фальсифікації на виборах 2020 року, які він програв Джо Байдену. Доказів цього немає. "Ми показали такі гарні результати", - додав президент.

Якщо Трамп піде на вибори 2028 року, це буде його четверта президентська кампанія і спроба отримати третій термін.