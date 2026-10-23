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"Имею право баллотироваться снова": Трамп снова заговорил о третьем сроке

07:33 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
"Имею право баллотироваться снова": Трамп снова заговорил о третьем сроке Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп считает, что имеет право баллотироваться на третий срок, потому что выборы 2020 якобы сфальсифицировали. При этом несколькими минутами раньше он признал, что закон это запрещает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа на митинге в городе Су-Сити в штате Айова, которое приводит CNN.

Сначала Трамп признал, что ограничение существует. "Думаю, закон предусматривает - я не уверен на 100%, - но, по моему мнению, закон запрещает мне баллотироваться снова. Я изучил эту формулировку", - сказал он.

Речь идет о 22-й поправке к Конституции США, позволяющей занимать пост президента не более двух сроков.

Однако вскоре Трамп заявил обратное. "Я считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сфальсифицировали выборы", - подчеркнул он.

Трамп снова повторил свои утверждения о массовых фальсификациях на выборах 2020 года, которые он проиграл Джо Байдену. Доказательств этого нет. "Мы показали столь хорошие результаты", - добавил президент.

Если Трамп пойдет на выборы 2028 года, это будет его четвёртая президентская кампания и попытка получить третий срок.

О третьем сроке Трамп говорит не в первый раз. В конце февраля на выступлении в Техасе он также заявил, что имеет право претендовать на еще один президентский срок, так как на выборах 2020 года его якобы "обманули".

Нынешнее заявление прозвучало в разгар кампании перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября. Республиканцы пытаются сохранить контроль над обеими палатами, а несколько округов в Айове аналитики считают непредсказуемыми.

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