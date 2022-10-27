Майстерний гол Мессі визнаний голом тижня у Лізі чемпіонів: відео

Зірковий аргентинець оформив дубль у поєдинку проти "Маккабі" з Хайфи. Парижани розтрощили аутсайдера групи (7:2) та гарантували собі вихід у плей-офф.

Гол тижня у Кубку чемпіонів Мессі оформив у першому таймі. 7-разовий володар "Золотого м'яча" отримав передачу від Мбаппе та з меж штрафного майданчика "шведою" відправив м'яч у дальній кут.

Гол аргентинця випередив інші видовищні м'ячі 5-го туру групового етапу. Зокрема, гол "Айнтрахту" від Маттео Гендузі з льоту, технічний постріл Кая Гаверца у ворота "Зальцбурга" та ефектне замикання Рафи Сілви п'ятою проти "Ювентуса".

Напередодні мюнхенська "Баварія" розгромом відправила "Барселону" до Ліги Європи. Голами в складі "ротен" відзначилися Мане, Чупо-Мотінг і Павар. Із "групи смерті" в плей-офф пробилися "Баварія" і міланський "Інтер".