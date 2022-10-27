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Майстерний гол Мессі визнаний голом тижня у Лізі чемпіонів: відео

Фото: Ліонель Мессі приймає вітання від Кіліана Мбаппе (twitter.com/PSG_inside)
Автор: Антон Федорців

Нападник французького "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі красивим забитим м'ячем у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 завершив тривалу атаку команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Зірковий аргентинець оформив дубль у поєдинку проти "Маккабі" з Хайфи. Парижани розтрощили аутсайдера групи (7:2) та гарантували собі вихід у плей-офф.

Гол тижня у Кубку чемпіонів Мессі оформив у першому таймі. 7-разовий володар "Золотого м'яча" отримав передачу від Мбаппе та з меж штрафного майданчика "шведою" відправив м'яч у дальній кут.

Гол аргентинця випередив інші видовищні м'ячі 5-го туру групового етапу. Зокрема, гол "Айнтрахту" від Маттео Гендузі з льоту, технічний постріл Кая Гаверца у ворота "Зальцбурга" та ефектне замикання Рафи Сілви п'ятою проти "Ювентуса".

Напередодні мюнхенська "Баварія" розгромом відправила "Барселону" до Ліги Європи. Голами в складі "ротен" відзначилися Мане, Чупо-Мотінг і Павар. Із "групи смерті" в плей-офф пробилися "Баварія" і міланський "Інтер".

До слова, раніше "Шахтар" зіграв унічию зі "Селтіком" і зберіг шанси на місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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