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Мастерский гол Месси признан голом недели в Лиге чемпионов: видео

Фото: Лионель Месси принимает поздравления от Килиана Мбаппе (twitter.com/PSG_inside)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси красивым забитым мячом в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 завершил длительную атаку команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Звездный аргентинец оформил дубль в поединке против "Маккаби" из Хайфы. Парижане разбили аутсайдера группы (7:2) и гарантировали себе выход в плей-офф.

Гол недели в Кубке чемпионов Месси оформил в первом тайме. 7-кратный обладатель "Золотого мяча" получил передачу от Мбаппе и из пределов штрафной "шведой" отправил мяч в дальний угол.

Гол аргентинца опередил другие зрелищные мячи 5-го тура группового этапа. В частности, гол "Айнтрахту" в исполнении Маттео Гендузи с лета, техничный выстрел Кая Хаверца в ворота "Зальцбурга" и эффектное замыкание Рафы Силвы пятой против "Ювентуса".

Накануне мюнхенская "Бавария" разгромом отправила "Барселону" в Лигу Европы. Голами в составе "ротен" отличились Мане, Чупо-Мотинг и Павар. Из "группы смерти" в плей-офф пробились "Бавария" и миланский "Интер".

К слову, ранее "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" и сохранил шансы на место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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