Мастерский гол Месси признан голом недели в Лиге чемпионов: видео

Звездный аргентинец оформил дубль в поединке против "Маккаби" из Хайфы. Парижане разбили аутсайдера группы (7:2) и гарантировали себе выход в плей-офф.

Гол недели в Кубке чемпионов Месси оформил в первом тайме. 7-кратный обладатель "Золотого мяча" получил передачу от Мбаппе и из пределов штрафной "шведой" отправил мяч в дальний угол.

Гол аргентинца опередил другие зрелищные мячи 5-го тура группового этапа. В частности, гол "Айнтрахту" в исполнении Маттео Гендузи с лета, техничный выстрел Кая Хаверца в ворота "Зальцбурга" и эффектное замыкание Рафы Силвы пятой против "Ювентуса".

Накануне мюнхенская "Бавария" разгромом отправила "Барселону" в Лигу Европы. Голами в составе "ротен" отличились Мане, Чупо-Мотинг и Павар. Из "группы смерти" в плей-офф пробились "Бавария" и миланский "Интер".