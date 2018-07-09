Майор запаса ВСУ получил 14 лет тюрьмы за работу на российские спецслужбы

С 2014 года он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) к 14 годам лишения свободы приговорили бывшего заместителя военного комиссара, который работал на спецслужбы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, майор запаса Вооруженных cил Украины (ВСУ) с 2014 года был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки. Как отмечается, он получил задание вернуться в Украину для вербовки военнослужащего ВСУ.

"Он должен был организовать сбор и передачу российской военной разведке сведений о проведении мобилизации сил АТО в Донецкой области, перечень, структуры и дислокации подразделений Вооруженных cил Украины, которые выполняют задачи в районе Мариуполя, состояние боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования "Запад", имеющие государственную тайну", - говорится в сообщении

Фото: изъятая техника для шпионажа

Сообщается, что злоумышленника задержали в октябре 2016 года в поселке Гоща в Ровенской области во время попытки получить от украинского военнослужащего за деньги секретные документы по боевой и мобилизационной готовности войск ОК "Запад".

Напомним, ранее сообщалось, что боевики за прошедшие сутки 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил, в результате чего был ранен один украинский военнослужащий.