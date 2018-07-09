Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2624.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.58
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2624.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.58
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Майор запаса ВСУ получил 14 лет тюрьмы за работу на российские спецслужбы

НовостиОбщество    09.07.2018 - 18:14
Фото: осужден бывший майор запаса ВСУ (ssu.gov.ua)
Фото: осужден бывший майор запаса ВСУ (ssu.gov.ua)

С 2014 года он был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) к 14 годам лишения свободы приговорили бывшего заместителя военного комиссара, который работал на спецслужбы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, майор запаса Вооруженных cил Украины (ВСУ) с 2014 года был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки. Как отмечается, он получил задание вернуться в Украину для вербовки военнослужащего ВСУ.

"Он должен был организовать сбор и передачу российской военной разведке сведений о проведении мобилизации сил АТО в Донецкой области, перечень, структуры и дислокации подразделений Вооруженных cил Украины, которые выполняют задачи в районе Мариуполя, состояние боевой и мобилизационной готовности войск оперативного командования "Запад", имеющие государственную тайну", - говорится в сообщении

Фото: изъятая техника для шпионажа
 

Сообщается, что злоумышленника задержали в октябре 2016 года в поселке Гоща в Ровенской области во время попытки получить от украинского военнослужащего за деньги секретные документы по боевой и мобилизационной готовности войск ОК "Запад".

Напомним, ранее сообщалось, что боевики за прошедшие сутки 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил, в результате чего был ранен один украинский военнослужащий.

Ситуация в Черном море напряженная, - командующий ВМС ВСУ Боевики за сутки 13 раз открывали огонь по позициям ООС
Теги публикации: Вооруженные силы Украины, Российская Федерация, тюрьма, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь