Социальные страницы
Курси валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2624.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.58
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.22
НБУ 2624.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.58
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Майор запасу ЗСУ отримав 14 років тюрьми за роботу на російські спецслужби

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 18:14
Фото: засуджений колишній майор запасу ЗСУ (ssu.gov.ua)
Фото: засуджений колишній майор запасу ЗСУ (ssu.gov.ua)

З 2014 року він був завербований кадровим співробітником російської військової розвідки

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) до 14 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника військового комісара, який працював на спецслужби Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, майор запасу Збройних cил України (ЗСУ) з 2014 року був завербований кадровим співробітником російської військової розвідки. Як зазначається, він отримав завдання повернутися до України для вербування військовослужбовця ЗСУ.

"Він мав організувати збір та передачу російській військовій розвідці відомостей про проведення мобілізації сил АТО у Донецької області, перелік, структури та дислокацію підрозділів Збройних cил України, які виконують завдання у районі Маріуполя, стан бойової та мобілізаційної готовності військ оперативного командування "Захід", що мають державну таємницю", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучена техніка для шпигування
 

Повідомляється, що зловмисника затримали у жовтні 2016 року в селищі Гоща у Рівненській області під час спроби отримати від українського військовослужбовця за гроші секретні документи з бойової та мобілізаційної готовності військ ОК "Захід".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики за минулу добу 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил, у результаті чого був поранений один український військовослужбовець. 

Ситуація в Чорному морі напружена, - командувач ВМС ЗСУ Бойовики за добу 13 разів відкривали вогонь по позиціям ООС
Теги публікації: Збройні сили України, Російська Федерація, тюрьма, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся