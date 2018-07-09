Майор запасу ЗСУ отримав 14 років тюрьми за роботу на російські спецслужби

З 2014 року він був завербований кадровим співробітником російської військової розвідки

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) до 14 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника військового комісара, який працював на спецслужби Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, майор запасу Збройних cил України (ЗСУ) з 2014 року був завербований кадровим співробітником російської військової розвідки. Як зазначається, він отримав завдання повернутися до України для вербування військовослужбовця ЗСУ.

"Він мав організувати збір та передачу російській військовій розвідці відомостей про проведення мобілізації сил АТО у Донецької області, перелік, структури та дислокацію підрозділів Збройних cил України, які виконують завдання у районі Маріуполя, стан бойової та мобілізаційної готовності військ оперативного командування "Захід", що мають державну таємницю", - йдеться у повідомленні.

Фото: вилучена техніка для шпигування

Повідомляється, що зловмисника затримали у жовтні 2016 року в селищі Гоща у Рівненській області під час спроби отримати від українського військовослужбовця за гроші секретні документи з бойової та мобілізаційної готовності військ ОК "Захід".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики за минулу добу 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил, у результаті чого був поранений один український військовослужбовець.