Боевики 21 раз обстреляли позиции ООС, ранен один украинский военный

Большинство обстрелов было зафиксировано на Донецком и Мариупольском направлениях

Боевики за прошедшие сутки 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил, в результате чего был ранен один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, на Горловском и Светлодарском направлениях пророссийские боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"У Южного один украинский военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Донецком и Мариупольском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано больше всего нарушений тишины: боевики 18 раз обстреляли позиции ООС из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также были зафиксированы обстрелы в районе Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкиного, Лебединского, Павлополя и Талаковки. На этих направлениях потерь среди украинских защитников нет.

"Потерь среди защитников Украины нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки 7 июля боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС.

Также сообщалось об одном раненом украинском военном на Донбассе.