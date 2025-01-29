На майно сина Порошенка накладено арешт через несплату штрафу, - документ

На майно сина Петра Порошенка Олексія наклали арешт внаслідок несплати штрафу 25,5 тисячі гривень, виписаного за ігнорування повісток до ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову.

Як відомо, 8 січня Печерський районний ТЦК у Києві оштрафував Олексія Порошенка на 25 500 грн. В постанові було вказано – у разі несплати штрафу упродовж 15 днів, сума штрафу подвоїться.

28 січня 2025 року державна виконавча служба Печерського району столиці постановила примусово стягнути з Порошенка адміністративний штраф у розмірі 51 000 грн. Поки шрафт не буде сплачено, на все майно боржника накладається арешт.

З урахуванням виконавчого збору та інших витрат остаточна сума штрафу склала трохи більше 56 тисяч грн.

Політичний експерт Валентин Гладких зазначив, що це важливий прецендент - одного з найбагатших людей країни (а саме на Порошенка-молодшого записано статків на майже 1,2 млрд доларів) держава змушує виконувати законодавство. І карає за ухиляння від армії, поки вся країна захищається від ворога. Тож наслідки для ухилянта будуть з часом погіршуватись.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що зараз триває збір підписів під петицією з вимогою накласти санкції на Петра Порошенка, як політика та діяча, який підозрюється у державній зраді, торгівлі з РФ у війну та є співзасновником Партії регіонів.

За декілька днів зібрано майже 10 тисяч голосів з необхідних 25 тисяч. Збір підписів проходить на сайті петицій.