ua en ru
Ср, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На майно сина Порошенка накладено арешт через несплату штрафу, - документ

Середа 29 січня 2025 16:11
UA EN RU
На майно сина Порошенка накладено арешт через несплату штрафу, - документ Фото: Петро Порошенко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

На майно сина Петра Порошенка Олексія наклали арешт внаслідок несплати штрафу 25,5 тисячі гривень, виписаного за ігнорування повісток до ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову.

Як відомо, 8 січня Печерський районний ТЦК у Києві оштрафував Олексія Порошенка на 25 500 грн. В постанові було вказано – у разі несплати штрафу упродовж 15 днів, сума штрафу подвоїться.

28 січня 2025 року державна виконавча служба Печерського району столиці постановила примусово стягнути з Порошенка адміністративний штраф у розмірі 51 000 грн. Поки шрафт не буде сплачено, на все майно боржника накладається арешт.

З урахуванням виконавчого збору та інших витрат остаточна сума штрафу склала трохи більше 56 тисяч грн.

Політичний експерт Валентин Гладких зазначив, що це важливий прецендент - одного з найбагатших людей країни (а саме на Порошенка-молодшого записано статків на майже 1,2 млрд доларів) держава змушує виконувати законодавство. І карає за ухиляння від армії, поки вся країна захищається від ворога. Тож наслідки для ухилянта будуть з часом погіршуватись.

На майно сина Порошенка накладено арешт через несплату штрафу, - документ

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що зараз триває збір підписів під петицією з вимогою накласти санкції на Петра Порошенка, як політика та діяча, який підозрюється у державній зраді, торгівлі з РФ у війну та є співзасновником Партії регіонів.

За декілька днів зібрано майже 10 тисяч голосів з необхідних 25 тисяч. Збір підписів проходить на сайті петицій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Генштаб підтвердив удар по НПЗ у Кстово
Генштаб підтвердив удар по НПЗ у Кстово
DAILY
Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше