ua en ru
Ср, 29 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

На имущество сына Порошенко наложен арест из-за неуплаты штрафа, - документ

Среда 29 января 2025 16:11
UA EN RU
На имущество сына Порошенко наложен арест из-за неуплаты штрафа, - документ Фото: Петр Порошенко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

На имущество сына Петра Порошенко Алексея наложили арест вследствие неуплаты штрафа 25,5 тысячи гривен, выписанного за игнорирование повесток в ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление.

Как известно, 8 января Печерский районный ТЦК в Киеве оштрафовал Алексея Порошенко на 25 500 грн. В постановлении было указано - в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней, сумма штрафа удвоится.

28 января 2025 года государственная исполнительная служба Печерского района столицы постановила принудительно взыскать с Порошенко административный штраф в размере 51 000 грн. Пока шрафт не будет уплачен, на все имущество должника накладывается арест.

С учетом исполнительного сбора и других расходов окончательная сумма штрафа составила чуть больше 56 тысяч грн.

Политический эксперт Валентин Гладких отметил, что это важный прецендент - одного из самых богатых людей страны (а именно на Порошенко-младшего записано состояния на почти 1,2 млрд долларов) государство заставляет выполнять законодательство. И наказывает за уклонение от армии, пока вся страна защищается от врага. Поэтому последствия для уклониста будут со временем ухудшаться.

На имущество сына Порошенко наложен арест из-за неуплаты штрафа, - документ

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас идет сбор подписей под петицией с требованием наложить санкции на Петра Порошенко, как политика и деятеля, который подозревается в государственной измене, торговле с РФ в войну и является соучредителем Партии регионов.

За несколько дней собрано почти 10 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч. Сбор подписей проходит на сайте петиций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
Генштаб подтвердил удар по НПЗ в Кстово
Генштаб подтвердил удар по НПЗ в Кстово
DAILY
Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше