На Майдані під час виступу Зеленського затримали ветерана війни на Донбасі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік виліз на металеву опору під час виступу президента

У Києві вранці в суботу, 24 серпня, правоохоронці затримали чоловіка, який виліз на металеву опору під час виступу президента Володимира Зеленського. Про це розповів заступник головного редактора видання theBabel Євген Спірін, передає РБК-Україна з посиланням на його сторінку Facebook.

За Спіріна словами, затриманий має статус учасника бойових дій.

"На Майдані виступає Зеленський, в якості супроводу грає гімн, на паркані сидить людина, яку намагаються зняти кілька копів і мужики в спортивних штанях. Він їм кричить: "Що я вам зробив". Чоловік з УБС. В результаті його зняли з паркану, заламали, розбили обличчя плитку, забрали", - розповів він.

Вся суть в одному відео. На Майдані виступає Зеленський, на фоні грає гімн, на паркані сидить мужик, якого намагаються зняти кілька копів і мужики в спортивних штанях. Він їм кричить: "Що я вам зробив". Чоловік з УБС. У результаті його скинули з паркану, заламали, розбили обличчя про плитку, забрали. Чуаае поруч каже:Так він нам заважав, тому що всі на нього дивилися. Опубліковано Eugeny Spirin Субота, 24 серпня 2019 р.

Нагадаємо, в центрі Києва посилили заходи безпеки перед урочистими заходами на честь Дня незалежності. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. На Хрещатику огородили місце проведення "Ходи гідності", а в окремих місцях встановлені детектори. Центр столиці місто патрулюють поліцейські і нацгвардейцы.