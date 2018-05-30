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На Майдане празднуют "воскресение" Бабченко

НовостиОбщество    30.05.2018 - 20:30
Фото: акция на Майдане (РБК-Украина)
Фото: акция на Майдане (РБК-Украина)

На акции присутствует большое количество журналистов

На Майдане Независимости в Киеве сегодня вечером люди собирались на акцию памяти журналиста Аркадия Бабченко, а пришли на "праздник воскресения". Видео опубликовало РБК-Украина.

На акции присутствует большое количество журналистов.

 

Фото: акция на Майдане (РБК-Украина)

Напомним, вчера вечером, 29 мая, стало известно, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли. Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой".

Сегодня стало известно, что Бабченко жив.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что убийство Бабченка было заказано спецслужбами Российской Федерации.

По его словам, спецлужбой было задокументировано, что для реализации этого плана был завербован спецслужбами РФ гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

За выполнение заказного убийства Бабченко бывшему участнику антитеррористической операции (АТО) предлагали 30 тысяч долларов.

Гройсман поблагодарил СБУ за "эффективную спецоперацию" в раскрытии покушения на Бабченко В ОБСЕ выразили сожаление по поводу распространения Украиной дезинформации о Бабченко
Теги публикации: журналисты, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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