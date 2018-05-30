На Майдані святкують "воскресіння" Бабченка

На акції присутня велика кількість журналістів

На Майдані Незалежності у Києві сьогодні ввечері люди збиралися на акцію пам'яті журналіста Аркадія Бабченка, а прийшли на "свято воскресіння". Відео опублікувало РБК-Україна.

На площі перебуває багато журналістів.

Фото: акція на Майдані (РБК-Україна)

Нагадаємо, вчора ввечері, 29 травня, стало відомо, що в журналіста Аркадія Бабченка стріляли. Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої".

Сьогодні стало відомо, що Бабченко живий.

Глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак повідомив, що вбивство Бабченка було замовлено спецслужбами Російської Федерації.

За його словами, спецлужбою було задокументовано, що для реалізації цього плану спецслужбами РФ був завербований громадянин України "Г", який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для скоєння ряду терористичних актів з чисельними жертвами.

За виконання замовного вбивства Бабченка колишньому учаснику антитерористичної операції (АТО) пропонували 30 тисяч доларів.