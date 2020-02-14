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В Киеве на год ограничат работу одной из центральных станций метро

Новости » Общество     14.02.2020 - 18:11
В Киеве на год ограничат работу одной из центральных станций метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На станции "Майдан Независимости" на ремонт по очереди остановят эскалаторы

На станции метро "Майдан Независимости" с 18 февраля начнется ремонт четырех эскалаторов. Ремонтные работы продлятся до февраля следующего года, говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена в Telegram.

Сообщается, что начиная с 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (всех 4 по очереди) на станции "Майдан Независимости", который продлится до февраля 2021 года. Таким образом, их намерены останавливать по очереди, из-за чего будет ограничена пропускная способность станции.

Отмечается, что всего в столичном метро работает 122 эскалатора.

"Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 000 км", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве, возле одной из центральных станций метро произошло ЧП – под землю ушел асфальт прямо возле входа. Инцидент произошел возле станции метро "Крещатик" со стороны улицы Институтской.

Напомним, 4 января, в работе киевского метрополитена произошел очередной сбой. Поступило анонимное сообщение о минировании пяти центральных станций – "Крещатик", "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Театральная" и "Дворец спорта". Так как это произошло в часик пик, пассажиры оказались заблокированы в подземке.

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