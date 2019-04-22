На Майдане Независимости в Киеве ранили полицейского

На Майдане Независимости в Киеве неизвестные ранили полицейского и угнали полицейский автомобиль Toyota Prius. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

По данным издания, полицейскому оказывают первую помощь.

Также сообщается, что введен оперативный план "Сирена" по розыску автомобиля и лиц, совершивших это преступление.

Позднее издание сообщило, что преступника задержали на Железнодорожном шоссе. План "Сирена" снят. Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, 21 апреля в Украине проходил второй тур президентских выборов. По данным МВД, охрану порядка обеспечивали более 130 тыс. силовиков.

Отметим, 2018 году в Украине было зафиксировано 463,3 тыс. преступлений, среди которых - 1508 умышленных убийств. Среди этих преступлений было зафиксировано 172 тыс. тяжких и особо тяжких.