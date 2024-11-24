Майбутній радник Трампа зробив заяву щодо війни Росії проти України

Під час бесіди він прокоментував рішення ще поки чинного президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні наземні міни. Зокрема, Волц сказав, що це "розумні міни", але водночас наполіг, що рішення "має бути в ширших рамках, щоб покласти край цьому конфлікту".

"Це просто абсолютна м'ясорубка людей та техніки на цьому фронті. Це більше схоже на окопну війну часів Першої світової війни", - сказав він.

Волц зазначив, що Трамп "неймовірно стурбований" конфліктом. Крім того, він відповів на запитання, чому обраний президент США говорить про ситуацію в Україні не так часто. За його словами, майбутній глава Білого дому стурбований ескалацією і тим, куди це все веде.

"Президент Трамп неймовірно стурбований кривавою бійнею, яка відбувається там, (і тим - ред.) як нам відновити стримування, і як нам встановити мир... Ми повинні довести це до відповідального кінця... Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї", - заявив радник Трампа з нацбезпеки.

Також Волц повідомив, що команда Трампа працюватиме над питанням мирних переговорів із нинішньою адміністрацією Байдена, і робитиме це безпосередньо після приходу новообраного президента США до Білого дому.

"Президент Трамп дуже чітко сказав, що необхідно обговорити, хто буде за столом переговорів, чи буде це угода, перемир'я, як посадити обидві сторони за стіл переговорів, а потім які будуть рамки угоди. Саме над цим ми працюватимемо з цією адміністрацією до січня, а потім і далі", - повідомив Волц.

Крім того, він зазначив, що європейці у процесі відновлення миру мають відігравати ключову роль.