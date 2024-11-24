Будущий советник Трампа сделал заявление о войне России против Украины

В ходе беседы он прокомментировал решение еще пока действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать противопехотные наземные мины. В частности, Волц сказал, что это "умные мины", но в то же время настоял, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этому конфликту".

"Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", - сказал он.

Волц отметил, что Трамп "невероятно обеспокоен" конфликтом. Кроме того, он ответил на вопрос, почему избранный президент США говорит о ситуации в Украине не так часто. По его словам, будущий глава Белого дома обеспокоен эскалацией и тем, куда это все ведет.

"Президент Трамп невероятно обеспокоен кровавой бойней, которая происходит там, (и тем - ред.) как нам восстановить сдерживание, и как нам установить мир... Мы должны довести это до ответственного конца... Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее", - заявил советник Трампа по нацбезопаности.

Также Волц сообщил, что команда Трампа будет работать над вопросом мирных переговоров с нынешней администрацией Байдена, и будет это делать непосредственно по приходу новоизбранного президента США в Белый дом.

"Президент Трамп очень четко сказал, что необходимо обсудить, кто будет за столом переговоров, будет ли это соглашение, перемирие, как усадить обе стороны за стол переговоров, а затем каковы будут рамки сделки. Именно над этим мы будем работать с этой администрацией до января, а после и дальше", - сообщил Волц.

Кроме того, он отметил, что европейцы в процессе восстановления мира должны играть ключевую роль.