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Майбутній посол США в ООН пообіцяла підтримувати місію Трампа для завершення війни в Україні

Фото: кандидат на посаду посла США в ООН Еліз Стефанік (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кандидат на посаду посла США в ООН Еліз Стефанік підтримуватиме місію президента Дональда Трампа для завершення війни Росії проти України. Зокрема, просуватиме його концепцію "мир через силу".

Про це Стефанік заявила під час слухання у Сенаті США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Стефанік розповіла, як використовуватиме свою роль в ООН у питанні завершення війни в Україні.

"Мої зусилля полягатимуть у підтримці місії президента Трампа щодо вирішення цього питання та стримування Росії в довгостроковій перспективі", - сказала вона.

За словами Стефанік, у неї "великий досвід стримування Росії, протидії їй, зокрема під час президентського терміну Трампа, коли вона голосувала за надання оборонної смертоносної допомоги Україні".

"Я вважаю, що мир через силу - це наше найсильніше стримування, і я дуже пишаюся тим, що під час першого терміну президента Трампа він був єдиним президентом, за якого Путін не вторгся в іншу країну завдяки цьому сильному лідерству, заснованому на мирі через силу", - зазначила майбутній посол США в ООН.

Відповідаючи на запитання, як вона збирається притягнути Росію до відповідальності, Стефанік сказала, що працюватиме з Радою національної безпеки Білого дому і Кабінетом Трампа, "щоб використати цю позицію в ООН для підтримки його стратегії та надати йому максимальну гнучкість, щоб довести справу до вирішення".

Нагадаємо, у листопаді 2024 року обраний президент США Дональд Трамп висунув кандидата на посаду постійного представника США в ООН. Ним стала конгресвумен Еліз Стефанік.

Зокрема, вона стала одним з авторів законопроекту, що передбачає санкції проти фінансового та енергетичного секторів Росії та збільшення військової допомоги США Україні перед вторгненням РФ.

Але водночас конгресвумен голосувала проти виділення Україні нового фінансування у розмірі 61 мільярда доларів цього року.

Вона виправдала таке рішення тим, що хоч і підтримує ідею військової допомоги Україні, вона не може виступати за надання додаткових коштів на нелетальну допомогу в умовах кризи на кордоні США та Мексики.

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