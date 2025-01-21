Будущий посол США в ООН пообещала поддерживать миссию Трампа для завершения войны в Украине

Стефаник рассказала, как будет использовать свою роль в ООН в вопросе завершения войны в Украине.

"Мои усилия будут заключаться в поддержке миссии президента Трампа по решению этого вопроса и сдерживания России в долгосрочной перспективе", - сказала она.

По словам Стефаник, у нее "большой опыт сдерживания России, противодействия ей, в частности во время президентского срока Трампа, когда она голосовала за предоставление оборонной смертоносной помощи Украине".

"Я считаю, что мир через силу - это наше самое сильное сдерживание, и я очень горжусь тем, что во время первого срока президента Трампа он был единственным президентом, при котором Путин не вторгся в другую страну благодаря этому сильному лидерству, основанному на мире через силу", - отметила будущий посол США в ООН.

Отвечая на вопрос, как она собирается привлечь Россию к ответственности, Стефаник сказала, что будет работать с Советом национальной безопасности Белого дома и Кабинетом Трампа, "чтобы использовать эту позицию в ООН для поддержки его стратегии и предоставить ему максимальную гибкость, чтобы довести дело до решения".