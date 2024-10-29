Майбутній єврокомісар з оборони планує готувати ЄС до "найекстремальнішого військового розвитку"

Кубілюс зазначив, що Росія, яка розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України, переспрямовує власну економіку на військові рейки. Ця обставина потребує консолідації зусиль та політичної ініціативи від європейської спільноти.

"Моя посадова інструкція (як майбутнього єврокомісара з оборони - ред.) починається зі слів: Європа має бути готовою до найбільш екстремального військового розвитку. Це означає, що Європа має бути готовою до будь-якої військової агресії", - сказав майбутній єврокомісар.

За його словами, це вимагає чіткої оцінки, які ресурси наявні у ЄС для захисту. Зокрема, наразі Європі потрібно робити більше кроків задля збільшення оборонного виробництва.

"Ми зробили певні кроки, збільшили оборонне виробництво, але нам потрібно робити більше, оскільки подібні проблеми існують і в інших секторах оборонної промисловості. Саме тому моя відповідальність та мій портфель будуть значною мірою пов’язані з вирішенням саме цих проблем", - зазначив Кубілюс.

Він додав, що головною складовою його мандата на посаді єврокомісара буде консолідація зусиль країн-членів ЄС для того, щоб відвернути таку загрозу.