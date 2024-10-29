Будущий еврокомиссар по обороне планирует готовить ЕС к "самому экстремальному военному развитию"

Европа должна быть готова к "наиболее экстремальному военному развитию". В частности, нужно предпринимать больше шагов для увеличения оборонного производства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Укринформу" заявил депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс, номинированный на назначение на должность еврокомиссара по обороне и космосу в новом составе Европейской комиссии.
Кубилюс отметил, что Россия, начавшая неспровоцированную захватническую войну против Украины, перенаправляет собственную экономику на военные рельсы. Это обстоятельство требует консолидации усилий и политической инициативы европейского сообщества.
"Моя должностная инструкция (как будущего еврокомиссара по обороне - ред.) начинается со слов: Европа должна быть готова к наиболее экстремальному военному развитию. Это означает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии", - сказал будущий еврокомиссар.
По его словам, это требует четкой оценки, какие ресурсы имеются в ЕС для защиты. В частности, в настоящее время Европе нужно делать больше шагов для увеличения оборонного производства.
"Мы сделали определенные шаги, увеличили оборонное производство, но нам нужно делать больше, поскольку подобные проблемы существуют и в других секторах оборонной промышленности. Именно поэтому моя ответственность и мой портфель будут в значительной степени связаны с решением этих проблем", - отметил Кубилюс.
Он добавил, что главной составляющей его мандата в должности еврокомиссара будет консолидация усилий стран-членов ЕС для того, чтобы предотвратить такую угрозу.
Напомним, ранее кандидат на пост первого еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс уже заявлял, что Европейский Союз должен нарастить свой военный потенциал для возможной войны с Россией, которая может произойти уже через шесть лет.
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