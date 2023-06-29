UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Майбутнє підтримки США. Конкурент Трампа на виборах несподівано прилетів до Києва

Фото: Майк Пенс (скрин відео)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній віцепрезидент США і конкурент Дональда Трампа на президентських виборах Майк Пенс здійснив несподіваний візит до України. Серед іншого, він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Пенс став першим республіканським кандидатом у президенти, який зустрінеться із Зеленським під час передвиборчої кампанії.

Пенс відкрито заявляв про свою підтримку України, і цей крок дає зрозуміти, що він вважає, що Сполучені Штати мають відігравати провідну роль у боротьбі проти Росії.

"Я вірю, що Америка - лідер вільного світу. Але приїзд сюди (в Україну, - ред.) як приватної особи - можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів, які тримають оборону в цих лісах", - заявив Пенс,

Він наголосив, що візит в Україну тільки зміцнює його рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати до рішучої американської підтримки України та союзників.

Зокрема, Пенс під час свого візиту в Україну відвідає Мощуни, Бучу та Ірпінь.

Майк Пенс

63-річний колишній конгресмен і губернатор штату Індіана. Брав участь у президентських перегонах у 2016 році частково тому, що він міг допомогти Трампу зміцнити соціально-консервативну базу GOP.

Пенс часто говорить, що вважає себе "християнином, консерватором і республіканцем, саме в такому порядку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиМайк ПенсВізит в УкраїнуВійна Росії проти України