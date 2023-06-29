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Будущее поддержки США. Конкурент Трампа на выборах неожиданно прилетел в Киев

Фото: Майк Пенс (скрин видео)
Автор: Валерия Полищук

Бывший вице-президент США и конкурент Дональда Трампа на президентских выборах Майк Пенс совершил неожиданный визит в Украину. Среди прочего, он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Пенс стал первым республиканским кандидатом в президенты, который встретиться с Зеленским во время предвыборной кампании.

Пенс открыто заявлял о своей поддержке Украины, и этот шаг дает понять, что он считает, что Соединенные Штаты должны играть ведущую роль в борьбе против России.

"Я верю, что Америка - лидер свободного мира. Но приезд сюда (в Украину, - ред.) в качестве частного лица - возможность воочию увидеть героизм украинских солдат, держащих оборону в этих лесах", - заявил Пенс,

Он подчеркнул, что визит в Украину только укрепляет его решимость внести свой вклад, продолжать призывать к решительной американской поддержке Украины и союзников.

В частности, Пенс во время своего визита в Украину посетит Мощуны, Бучу и Ирпень.

Майк Пенс

63-летний бывший конгрессмен и губернатор штата Индиана. Участвовал в президентской гонке в 2016 году отчасти потому, что он мог помочь Трампу укрепить социально-консервативную базу GOP.

Пенс часто говорит, что считает себя "христианином, консерватором и республиканцем, именно в таком порядке".

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