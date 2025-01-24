"Майбутнє належить технологіям". В Україні відкрили центр підготовки операторів дронів

У Тернопільській області відкрили новий освітній центр для підготовки операторів дронів. Центр оснащений сучасним обладнанням, забезпечує навчання для студентів та підвищення кваліфікації педагогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України .

Центр став частиною проєкту #100 майстерень, який у 2024 році отримав 549 мільйонів гривень державного фінансування. У 2025 році реалізація проєкту продовжена з бюджетом у 540 мільйонів гривень.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підкреслив, що реформа професійно-технічної освіти є одним з ключових напрямків трансформації української системи освіти. Професійно-технічна освіта відкриває нові можливості для молоді, сприяє зміцненню економіки та впровадженню інновацій у важливі сфери життя.

Фото: Міністерство освіти і науки України

За його словами, в Україні вже в понад 100 профтехах активно будують і оновлюють майстерні, щоб молодь навчалась у сучасних просторах на новітньому обладнанні. Це дає можливість готувати фахівців, які набувають практичних навичок роботи з технологіями, необхідними для захисту країни, її відновлення та подальшого розвитку.

Сучасне обладнання та інноваційні методи навчання

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий наголосив, що інвестиції в освіту є інвестиціями в перемогу України. Він зазначив, що проєкт стартував у 2024 році, і весь минулий рік активно проводилась робота з громадами над його реалізацією. Центр підготовки операторів дронів став 12-ю майстернею, яку відкрили у рамках проєкту.

Новий освітній центр оснащено сучасним обладнанням, зокрема інтерактивними тренажерами для відпрацювання навичок керування дронами. Окрім навчання студентів, у центрі також проводять підвищення кваліфікації для педагогів.

Зокрема, у 2024 році на базі центру навчались вчителі курсу "Захист України" з усіх західних регіонів країни, опановуючи інноваційні методи роботи з безпілотниками.

Заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку Дмитро Завгородній наголосив, що майбутнє належить технологіям, і вже сьогодні потрібно навчати працювати з ними.