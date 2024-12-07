Десантники-оператори дронів будуть отримувати нову відзнаку: як вона виглядає

У Десантно-штурмових військах ЗСУ запровадили нову відзнаку для операторів безпілотників. Вона покликана відзначити професіоналів у використанні дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.

У Десантно-штурмових військах Збройних сил України впроваджено нову відзнаку командувача окремого роду військ - “Відзнака оператора безпілотних літальних апаратів”.

Даною відзнакою нагороджуються військовослужбовці підрозділів безпілотних літальних апаратів.

Зокрема оператори та навідники FPV-дронів, крил, бомберів, ударних дронів за:

професіоналізм,

відвагу,

високий рівень майстерності, проявлені під час виконання бойових завдань із застосуванням БПЛА, що сприяло збереженню життя особового складу та завдало значних втрат противнику.

Нагорода має на меті відзначення військовослужбовців ДШВ ЗС України за успішне проведення розвідувальних завдань у зоні бойових дій, виявлення, точне коригування вогню та знищення сил противника, інноваційний підхід до застосування БПЛА у складних бойових умовах.

Елементи “Відзнаки оператора безпілотних літальних апаратів” вказують на повітряний простір, у якому здійснюється основна діяльність операторів дронів, підкреслюють швидкість та здатність виконувати завдання в умовах високої динаміки бойових дій, символізують сучасні технології, інновації та високотехнологічний підхід до ведення бойових дій.