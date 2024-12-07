ua en ru
Нд, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Десантники-оператори дронів будуть отримувати нову відзнаку: як вона виглядає

Україна, Субота 07 грудня 2024 16:51
UA EN RU
Десантники-оператори дронів будуть отримувати нову відзнаку: як вона виглядає Фото: Відзнака оператора безпілотних літальних апаратів (скрін відео)
Автор: Каріна Левицька

У Десантно-штурмових військах ЗСУ запровадили нову відзнаку для операторів безпілотників. Вона покликана відзначити професіоналів у використанні дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.

У Десантно-штурмових військах Збройних сил України впроваджено нову відзнаку командувача окремого роду військ - “Відзнака оператора безпілотних літальних апаратів”.

Даною відзнакою нагороджуються військовослужбовці підрозділів безпілотних літальних апаратів.

Зокрема оператори та навідники FPV-дронів, крил, бомберів, ударних дронів за:

  • професіоналізм,
  • відвагу,
  • високий рівень майстерності, проявлені під час виконання бойових завдань із застосуванням БПЛА, що сприяло збереженню життя особового складу та завдало значних втрат противнику.

Нагорода має на меті відзначення військовослужбовців ДШВ ЗС України за успішне проведення розвідувальних завдань у зоні бойових дій, виявлення, точне коригування вогню та знищення сил противника, інноваційний підхід до застосування БПЛА у складних бойових умовах.

Елементи “Відзнаки оператора безпілотних літальних апаратів” вказують на повітряний простір, у якому здійснюється основна діяльність операторів дронів, підкреслюють швидкість та здатність виконувати завдання в умовах високої динаміки бойових дій, символізують сучасні технології, інновації та високотехнологічний підхід до ведення бойових дій.

Нагадаємо, що 21 листопада в Україні відзначили День десантно-штурмових військ ЗСУ.

Це важлива дата для вшанування героїзму військових цієї частини ЗСУ у боротьбі за незалежність України. Детальніше про історію державного свята можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України
NEWS
Зеленський зустрівся з Трампом у Парижі: перші подробиці
Зеленський зустрівся з Трампом у Парижі: перші подробиці
DAILY
Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Монети Русі, ікони та трипільські вази. Хто і як вивозить з України національну спадщину