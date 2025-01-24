"Будущее принадлежит технологиям". В Украине открыли центр подготовки операторов дронов

В Тернопольской области открыли новый образовательный центр для подготовки операторов дронов. Центр оснащенный современным оборудованием, обеспечивает обучение для студентов и повышение квалификации педагогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины .

Центр стал частью проекта #100 мастерских, который в 2024 году получил 549 миллионов гривен государственного финансирования. В 2025 году реализация проекта продолжена с бюджетом в 540 миллионов гривен.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что реформа профессионально-технического образования является одним из ключевых направлений трансформации украинской системы образования. Профессионально-техническое образование открывает новые возможности для молодежи, способствует укреплению экономики и внедрению инноваций в важные сферы жизни.

Фото: Министерство образования и науки Украины

По его словам, в Украине уже в более 100 профтехах активно строят и обновляют мастерские, чтобы молодежь училась в современных пространствах на новейшем оборудовании. Это дает возможность готовить специалистов, которые приобретают практические навыки работы с технологиями, необходимыми для защиты страны, ее восстановления и дальнейшего развития.

Современное оборудование и инновационные методы обучения

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что инвестиции в образование являются инвестициями в победу Украины. Он отметил, что проект стартовал в 2024 году, и весь прошлый год активно проводилась работа с общинами над его реализацией. Центр подготовки операторов дронов стал 12-й мастерской, которую открыли в рамках проекта.

Новый образовательный центр оснащен современным оборудованием, в частности интерактивными тренажерами для отработки навыков управления дронами. Кроме обучения студентов, в центре также проводят повышение квалификации для педагогов.

В частности, в 2024 году на базе центра учились учителя курса "Защита Украины" из всех западных регионов страны, осваивая инновационные методы работы с беспилотниками.

Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития Дмитрий Завгородний отметил, что будущее принадлежит технологиям, и уже сегодня нужно учить работать с ними.