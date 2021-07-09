В Майами число погибших при обрушении дома увеличилось до 78

Мэр Майами Даниэлла Левин Кава объявила в пятницу днем, что были найдены еще 14 жертв, в результате чего общее число погибших достигло 78.

"Это ошеломляющее и душераздирающее число, которое очень глубоко затрагивает всех нас", - заявила она.

Кава также добавила, что из 78 подтвержденных жертв были опознаны лишь 47. При этом 62 человека остаются пропавшими без вести.

Спасатели, которые теперь сосредоточены на поиске тел, а не выживших, обещают продолжать поиски жертв до тех пор, пока не разберут все завалы жилого дома.