У Майамі кількість загиблих при обваленні будинку збільшилася до 78

Кількість жертв в результаті обвалення житлового будинку в Майамі продовжує зростати. На сьогодні відомо вже про 78 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.
Мер Майамі Даніелла Левін Кава оголосила в п'ятницю вдень, що були знайдені ще 14 жертв, в результаті чого загальна кількість загиблих досягла 78.
"Це приголомшливе і сердечне число, яке дуже глибоко зачіпає всіх нас", - заявила вона.
Кава також додала, що з 78 підтверджених жертв були упізнані лише 47. При цьому 62 людини залишаються зниклими безвісти.
Рятувальники, які тепер зосереджені на пошуку тіл, а не тих, що вижили, обіцяють продовжувати пошуки жертв до тих пір, поки не розберуть всі завали житлового будинку.
Нагадаємо, 2 липня президент США Джо Байден зустрівся з рятувальниками і сім'ями постраждалих від обвалу будинку в Майамі. Зустріч проходила три години, до неї приєдналася перша леді Джил Байден.
Зазначимо, що будівля обвалилася вранці 24 червня. Всього в житловому будинку було 135 квартир. Обрушилося 55 з них. Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида.