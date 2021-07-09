У Майамі кількість загиблих при обваленні будинку збільшилася до 78

Мер Майамі Даніелла Левін Кава оголосила в п'ятницю вдень, що були знайдені ще 14 жертв, в результаті чого загальна кількість загиблих досягла 78.

"Це приголомшливе і сердечне число, яке дуже глибоко зачіпає всіх нас", - заявила вона.

Кава також додала, що з 78 підтверджених жертв були упізнані лише 47. При цьому 62 людини залишаються зниклими безвісти.

Рятувальники, які тепер зосереджені на пошуку тіл, а не тих, що вижили, обіцяють продовжувати пошуки жертв до тих пір, поки не розберуть всі завали житлового будинку.