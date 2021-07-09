В Майами число погибших при обрушении дома увеличилось до 78
Число жертв в результате обрушение жилого дома в Майами продолжает расти. На сегодняшний день известно уже о 78 погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.
Мэр Майами Даниэлла Левин Кава объявила в пятницу днем, что были найдены еще 14 жертв, в результате чего общее число погибших достигло 78.
"Это ошеломляющее и душераздирающее число, которое очень глубоко затрагивает всех нас", - заявила она.
Кава также добавила, что из 78 подтвержденных жертв были опознаны лишь 47. При этом 62 человека остаются пропавшими без вести.
Спасатели, которые теперь сосредоточены на поиске тел, а не выживших, обещают продолжать поиски жертв до тех пор, пока не разберут все завалы жилого дома.
Напомним, 2 июля президент США Джо Байден встретился со спасателями и семьями пострадавших от обвала дома в Майами. Встреча проходила три часа, к ней присоединилась первая леди Джил Байден.
Отметим, что здание обрушилось утром 24 июня. Всего в жилом доме было 135 квартир. Обрушилось 55 из них. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Флорида.