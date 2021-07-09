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У Майамі кількість загиблих при обваленні будинку збільшилася до 78

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Майямі, П'ятниця 09 липня 2021 19:39
У Майамі кількість загиблих при обваленні будинку збільшилася до 78 Фото: кількість жертв обвалення будинку зросла до 78 (twitter.com/MiamiDadeFire)
Автор: РБК-Україна

Кількість жертв в результаті обвалення житлового будинку в Майамі продовжує зростати. На сьогодні відомо вже про 78 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Мер Майамі Даніелла Левін Кава оголосила в п'ятницю вдень, що були знайдені ще 14 жертв, в результаті чого загальна кількість загиблих досягла 78.

"Це приголомшливе і сердечне число, яке дуже глибоко зачіпає всіх нас", - заявила вона.

Кава також додала, що з 78 підтверджених жертв були упізнані лише 47. При цьому 62 людини залишаються зниклими безвісти.

Рятувальники, які тепер зосереджені на пошуку тіл, а не тих, що вижили, обіцяють продовжувати пошуки жертв до тих пір, поки не розберуть всі завали житлового будинку.

Нагадаємо, 2 липня президент США Джо Байден зустрівся з рятувальниками і сім'ями постраждалих від обвалу будинку в Майамі. Зустріч проходила три години, до неї приєдналася перша леді Джил Байден.

Зазначимо, що будівля обвалилася вранці 24 червня. Всього в житловому будинку було 135 квартир. Обрушилося 55 з них. Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида.

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