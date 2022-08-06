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"Мавзолей Путина": В СНБО рассказали, сколько человек влияют на политику Кремля

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В России есть как минимум 86 человек, которые влияют на политику Кремля и президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова.

"В аппарате СНБО есть проект под условным названием "Мавзолей Путина" - это 86 человек, которые влияют на политику Кремля", - рассказал он.

Данилов отметил, что война не сводится к пулям и снарядам, она касается и других сфер, например: медиа, энергетика и продовольствие.

"Кто бы ни пришел после Путина - "коллективный Путин никуда не исчезнет". В современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Пока мы не знаем, с кем на территории России будем вести финальные переговоры. Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, ранее мы писали, что Россия якобы готова пойти на мирные переговоры с Украиной, но только на условиях Москвы.

Также экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что президент РФ Владимир Путин открыт к дипломатии с Украиной. Однако в Офисе президента убеждены, что такие инициативы Москвы могут быть только приглашением к капитуляции.

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Война в УкраинеКремльВладимир ПутинСНБО