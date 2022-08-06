"Мавзолей Путіна": в РНБО розповіли, скільки людей впливають на політику Кремля

У Росії є як мінімум 86 осіб, які впливають на політику Кремля і президента Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данилова.
"В апараті РНБО є проект під умовною назвою "Мавзолей Путіна" - це 86 осіб, які впливають на політику Кремля", - розповів він.
Данилов зазначив, що війна не зводиться до куль і снарядів, вона стосується і інших сфер, наприклад: медіа, енергетика і продовольство.
"Хто б не прийшов після Путіна - "колективний Путін нікуди не зникне". У сучасному світі ніякі переговори не можуть бути підкилимними і закритими. Поки ми не знаємо, з ким на території Росії будемо вести фінальні переговори. Наша позиція проста: відчепіться від нас, йдіть на свою землю, якої у вас поки багато. Вас тут не буде, це наша земля", - підкреслив секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія нібито готова піти на мирні переговори з Україною, але тільки на умовах Москви.
Також екс-канцлер ФРН Герхард Шредер заявив, що президент РФ Володимир Путін відкритий до дипломатії з Україною. Однак в Офісі президента переконані, що такі ініціативи Москви можуть бути тільки запрошенням до капітуляції.
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