В Мавритании захватили самолет и угрожали его подорвать  

В Мавритании неизвестный захватил самолет и угрожал подорвать его, если ему не предоставят возможность улететь на нем. В результате аэропорт столицы временно закрывали.
Об этом сообщает AP.
Сообщается, что неизвестный в аэропорту Нуакшота захватил пустой самолет авиакомпании Mauritania Airlines, который стоял на взлетной полосе. Он также угрожал подорвать самолет.
На борту не было пассажиров. По данным местных СМИ, мужчина говорил по-английски и назвал себя гражданином США, у которого есть "проблемы с правительством Мавритании", и требовал предоставить ему возможность улететь на самолете и "компенсацию" от Мавритании.
В результате его задержали, пострадавших нет.
Официальные лица утверждают, что это первый случай нарушения безопасности с момента открытия аэропорта Нуакшота в 2016 году.
Напомним, в 2019 году сообщалось о том, что неизвестный попытался захватить самолет в международном аэропорту "Схипхол" в Амстердаме. Однако оказалось, что это была ложная информация. На самолете, который должен был лететь в Мадрид, ошибочно сработала тревога.