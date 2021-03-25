В Мавритании захватили самолет и угрожали его подорвать  

Сообщается, что неизвестный в аэропорту Нуакшота захватил пустой самолет авиакомпании Mauritania Airlines, который стоял на взлетной полосе. Он также угрожал подорвать самолет.

На борту не было пассажиров. По данным местных СМИ, мужчина говорил по-английски и назвал себя гражданином США, у которого есть "проблемы с правительством Мавритании", и требовал предоставить ему возможность улететь на самолете и "компенсацию" от Мавритании.

В результате его задержали, пострадавших нет.

Официальные лица утверждают, что это первый случай нарушения безопасности с момента открытия аэропорта Нуакшота в 2016 году.