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У Мавританії захопили літак і погрожували підірвати його

Автор: РБК-Україна

У Мавританії невідомий захопив літак і погрожував підірвати його, якщо йому не нададуть можливість полетіти на ньому. В результаті аеропорт столиці тимчасово закривали.

Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що невідомий в аеропорту Нуакшота захопив порожній літак авіакомпанії Mauritania Airlines, який стояв на злітній смузі. Він також погрожував підірвати літак.

На борту не було пасажирів. За даними місцевих ЗМІ, чоловік говорив англійською і назвав себе громадянином США, у якого є "проблеми з урядом Мавританії", і вимагав надати йому можливість полетіти літаком і "компенсацію" від Мавританії.

В результаті його затримали, постраждалих немає.

Офіційні особи стверджують, що це перший випадок порушення безпеки з моменту відкриття аеропорту Нуакшота в 2016 році.

Нагадаємо, в 2019 році повідомлялося про те, що невідомий спробував захопити літак у міжнародному аеропорту "Схіпхол в Амстердамі. Однак виявилося, що це була хибна інформація. На літаку, який мав був летіти в Мадрид, помилково спрацювала тривога.

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