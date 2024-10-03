Британія віддасть Маврикію важливі острови в Індійському океані, але є нюанс

Велика Британія передасть Маврикію суверенітет над архіпелагом Чагос в Індійському океані. Британській уряд анонсував це рішення 3 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
Зазначається, що угоду було досягнуто після багаторічних переговорів, і вона передбачає історичну передачу Великою Британією Маврикію островів Чагос. До них також входять тропічний атол Дієго-Гарсія, який використовується урядом США як військова база для своїх кораблів і літаків дальньої бомбардувальної авіації.
Відомо, що американсько-британська база залишиться на острові Дієго-Гарсія. Саме це є ключовим фактором, який дозволяє укладення угоди в умовах зростаючого геополітичного суперництва в регіоні між західними країнами, Індією і Китаєм. Однак угода все ще підлягає остаточному узгодженню.
"Це визначальний момент у наших відносинах і демонстрація нашої незмінної відданості мирному вирішенню суперечок і верховенству права", - сказано у заяві прем'єр-міністра Великобританії Кейра Стармера і прем'єр-міністра Маврикія Правінд Югнаута.
Вони також заявили, що зобов'язуються "забезпечити довгострокове, безпечне та ефективне функціонування існуючої бази на острові Дієго-Гарсія, яка відіграє життєво важливу роль у регіональній та глобальній безпеці".
Архіпелаг Чагос - це група з понад 60 невеликих островів у центральній частині Індійського океану, на південний схід від Мальдів. Він має важливе геостратегічне значення через своє розташування на перехресті ключових морських шляхів.
Основні факти про архіпелаг:
Таким чином, архіпелаг Чагос є не лише стратегічним військовим пунктом, а й об'єктом тривалого міжнародного конфлікту та боротьби за права місцевого населення.
Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрівся із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. Під час зустрічі він анонсував новий старт у відносинах із ЄС.
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