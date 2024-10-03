Британия отдаст Маврикию важные острова в Индийском океане, но есть нюанс

Великобритания передаст Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос в Индийском океане. Британское правительство анонсировало это решение 3 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Отмечается, что соглашение было достигнуто после многолетних переговоров и предусматривает историческую передачу Великобританией Маврикию островов Чагос. В них также входят тропический атолл Диего-Гарсия, используемый правительством США в качестве военной базы для своих кораблей и самолетов дальней бомбардировочной авиации.
Известно, что американско-британская база останется на острове Диего Гарсия. Именно это является ключевым фактором, позволяющим заключение соглашения в условиях растущего геополитического соперничества в регионе между западными странами, Индией и Китаем. Однако соглашение все еще подлежит окончательному согласованию.
"Это определяющий момент в наших отношениях и демонстрация нашей неизменной приверженности мирному разрешению споров и верховенству права", - говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Кейра Стармера и премьер-министра Маврикия Правинда Югнаута.
Они также заявили, что обязуются "обеспечить долгосрочное, безопасное и эффективное функционирование существующей базы на острове Диего-Гарсия, играющей жизненно важную роль в региональной и глобальной безопасности".
Архипелаг Чагос – это группа из более 60 небольших островов в центральной части Индийского океана, юго-восточнее Мальдив. Он имеет важное геостратегическое значение из-за своего расположения на перекрестке ключевых морских путей.
Основные факты об архипелаге:
Таким образом, архипелаг Чагос является не только стратегическим военным пунктом, но и объектом продолжительного международного конфликта и борьбы за права местного населения.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что премьер-министр Британии Кир Стармер встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи он анонсировал новый старт в отношениях с ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.