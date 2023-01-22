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Мав вплив на Байдена. У Білому домі готується велика відставка

Фото: Рон Клейн, голова апарату Білого дому (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Керівник апарату Білого дому Рон Клейн готується піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, звільнення може відбутися протягом найближчих тижнів - швидше за все, відразу після звернення Джо Байдена до нації, з яким він виступить 7 лютого.

"Очікується, що Клейн залишить посаду найближчими тижнями, що стане найбільшою зміною в адміністрації з моменту вступу Байдена на посаду", - пише газета.

Вона також стверджує, що вплив Клейна на главу Білого дому дуже великий. Його наступником, за інформацією джерел, може стати один із міністрів.

Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі покинула посаду. На її місце президент США Джо Байден призначив Карін Жан-П'єр.

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Білий дім