Мав вплив на Байдена. У Білому домі готується велика відставка

За даними видання, звільнення може відбутися протягом найближчих тижнів - швидше за все, відразу після звернення Джо Байдена до нації, з яким він виступить 7 лютого.

"Очікується, що Клейн залишить посаду найближчими тижнями, що стане найбільшою зміною в адміністрації з моменту вступу Байдена на посаду", - пише газета.

Вона також стверджує, що вплив Клейна на главу Білого дому дуже великий. Його наступником, за інформацією джерел, може стати один із міністрів.

Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі покинула посаду. На її місце президент США Джо Байден призначив Карін Жан-П'єр.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.