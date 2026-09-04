Мав розбіжності з керівництвом. Полковник поліції випав з вікна в Єкатеринбурзі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Insider .

Що відомо про обставини смерті

Тіло Шалагінова виявили вранці 1 вересня біля житлової висотки на вулиці Щорса - про це повідомляло видання E1 з посиланням на власні джерела, які стверджували, що незадовго до смерті він вийшов на пенсію.

Провладний портал URA.Ru спершу написав, що чоловік нібито наклав на себе руки після звільнення з МВС через розбіжності з керівництвом, однак цю замітку згодом прибрали з сайту видання.

Що каже поліція

У свердловському управлінні МВС смерть Шалагінова підтвердили, але заперечили інформацію про службовий конфлікт. Начальник пресслужби регіонального главку Валерій Горелих заявив ТАСС, що перед смертю Шалагінов подав рапорт про звільнення за вислугою років, а напередодні, навпаки, йому пропонували підвищення на посаді.

За його словами, МВС регіону наразі допомагає родині "бойового товариша" з організацією похорону, а версію про службовий конфлікт, яку поширили окремі telegram-канали, назвав "домислами", що не перевірили у відповідних відомствах.

Хто такий Шалагінов

Шалагінов мав звання полковника поліції. У 2022 році його нагородили медаллю МВС "За бойову співдружність". У 2025 році він виступав перед студентами Уральського державного економічного університету з лекцією про актуальні загрози тероризму й екстремізму серед молоді, де серед іншого розповідав про відповідальність за "протиправні дії" та правила поведінки в інтернеті.