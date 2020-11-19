МАУ возобновляет рейсы в Ереван после окончания войны в Карабахе

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" возобновляет рейсы в Ереван (Армения) с 4 декабря 2020 года. Рестарт стал возможен благодаря стабилизации ситуации в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт "Звартноц" и обратно в Киев 2 раза в неделю.

По данным авиакомпании, Армения - одна из наиболее посещаемых украинцами стран.

В то же время, МАУ внимательно следит за ситуацией в регионе и за эпидемиологической ситуацией в стране. "Как известно, сейчас существуют некоторые эпидемиологические ограничения для пересечения границ различных стран. С рекомендациями по путешествиям можно ознакомиться на сайте авиакомпании, - добавили в пресс-службе.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 27 сентября отменила рейсы в Ереван после начала войны между Арменией и Азербайджаном. Решение об отмене авиарейсов приняли, в частности, из-за введения военного положения в Армении и объявления мобилизации.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.